VIDÉO - Fruits et légumes : pourquoi les prix baissent (enfin)

Vous ne l'avez peut-être pas encore remarqué, mais certains prix ont baissé sur les étals. "Tout a baissé. Les abricots à deux euros le kilo, ça a mûri tout d’un coup. Et comme il y a plus de marchandises, on a baissé les prix", explique un vendeur bordelais dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Les fruits et légumes de cet été sont moins chers que l'année précédente. Moins 25% pour les tomates, moins 10% pour les concombres ou les abricots.