VIDÉO - Grande distribution : paie-t-on moins cher en achetant en ligne ?

Pour faire ses achats, Chantal a pris de nouvelles habitudes. Les objets du quotidien, elle les achète sur des sites de e-commerce, directement sur son téléphone. "On habite un village, c'est plus simple pour ne pas avoir à se déplacer en grande surface, prendre la voiture et faire tous magasins pour voir le meilleur grille-pain", explique-t-elle dans le reportage de TF1 ci-dessus.

Auchan, Intermarché, Carrefour... toutes les enseignes de la grande distribution misent sur le e-commerce, dont les ventes ont augmenté de 30% en seulement trois ans. Et même le discount s'y met. Lidl, réputé pour ses prix bas, vient tout juste de lancer sa plateforme, commercialisant uniquement des produits non-alimentaires.