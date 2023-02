VIDÉO - Granulés : les Français s'enflamment pour le chauffage au bois

C'est l'heure de la livraison de granulés pour Claude Michel, comme on le voit dans le reportage de TF1 ci-dessus. Il y a deux ans, il s'est équipé d'un poêle à pellets pour chauffer sa maison. Et il est loin d'être le seul à avoir opté récemment pour ce mode de chauffage. Le fournisseur rencontré par notre équipe, Maxime Perronnet, a vu le nombre de ses clients doubler en un an.