VIDÉO - Hausse des prix des carburants : l'État peut-il baisser les taxes ?

Mais alors, sans remise sur le carburant ni vente à la perte, quelle option reste-t-il ? Les automobilistes interrogés par TF1 dans le reportage en tête de cet article sont nombreux à le dire : à leurs yeux, la solution serait de baisser les taxes. "Elles atteignent en France 60% du prix au litre. Sans taxes, un litre à 2 euros serait vendu 80 centimes. Ce niveau de taxe est particulièrement élevé au sein de l’Union européenne, mais il n’y a pas d’exception française, il est comparable à celui de l'Italie ou de l’Allemagne", rappelait dans son éditorial du 13 septembre sur RTL François Lenglet, par ailleurs spécialiste économie de TF1. Comme le montre l'image ci-dessous, sur un litre de sans-plomb vendu 1,96 euro, un client paie systématiquement le carburant, sa distribution, mais surtout plus d'un euro de taxes. Plus le prix du carburant est élevé, plus la TVA qui s'applique augmente, et plus l’État gagne de l'argent.