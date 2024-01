VIDÉO - Produits d'hygiène : pourquoi les prix flambent

En rayons, les prix des produits d'entretien et d'hygiène ont beaucoup augmenté ces deux dernières années, plus 20 %. La hausse va continuer, notamment parce que les super promotions vont disparaître. Les explications du JT de 20H de TF1.

Moins 70% sur la lessive, et pour les brosses à dents et les shampooings, 80% de réduction. Dans un hypermarché, les promotions sur les produits d'hygiène et d'entretien sont impressionnantes et attirent les clients.

Mais profitez-en, car cela ne va pas durer, d'abord, parce que dès le 1er mars 2024, ces promotions seront interdites. Une nouvelle loi les limitera à 34% maximum. "Il faut en profiter maintenant parce qu'on n'est pas sûrs d'avoir des quantités comme ça à l'avenir et des niveaux de promotions tels qu'ils sont aujourd'hui", confirme Romain Juncker, directeur de l'hypermarché Carrefour à Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne).

En dehors de ces promotions, beaucoup de références ont fortement augmenté : +16 % en deux ans pour le rayon hygiène-beauté, +25% pour les produits d'entretien et de nettoyage. Exemple : en seulement un an, un produit déboucheur de canalisations est passé de 1,92 euro le litre à 4,60 euros, c'est +139 %.

Selon Michel-Édouard Leclerc, distributeur, cela ne devrait pas s'améliorer à l'issue des négociations commerciales avec les grandes marques le 31 janvier 2024. Les hausses ont de multiples causes, selon Laure Favre, co-fondatrice de la lessive Spring. Le coût de production de ses capsules a augmenté de 25% : "Le transport, les matières premières, l'énergie... tout a augmenté significativement".

En 2023, les ventes de produits d'hygiène ont diminué de 6%.