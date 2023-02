VIDÉO - Hôtel vs Airbnb : quel est le meilleur plan ?

Mais encore faut-il trouver le logement réservé sur Airbnb- et dans le cas présent, ce n'est pas évident. Une fois arrivés sur place, Florent, le propriétaire, fait visiter l’appartement à Fabienne et Sandrine, "petit mais mignon". L’hôtel de Monique et Georges a été plus facile à localiser. Le couple vient d’y passer sa première nuit, et est enthousiaste : "le silence, la paix, et la literie est très confortable". Pour le confort et la facilité, l’hôtel marque son premier point.