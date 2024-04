VIDÉO - Huîtres : et si vous les achetiez... en distributeur automatique ?

Pour relancer la consommation d'huître, certains ont eu l'idée de faire comme les boulangers ou les bouchers : s'équiper de distributeurs automatiques. Le JT de TF1 l'a constaté à Noirmoutier, en Vendée.

C'est le produit frais par excellence. À Noirmoutier (Vendée), l'huître se déguste en terrasse, chez l'ostréiculteur. Et désormais, vous pouvez même en acheter... au distributeur automatique. "C'est original", salue un couple venir chercher une bourriche.

Comptez une trentaine d'euros les trois douzaines, comme au restaurant d'à côté. Il faut toutefois savoir les ouvrir, ce qui ne semble pas effrayer les amateurs. "On aime bien parce qu'on n'a pas des horaires fixes en vacances, donc c'est une manière de répondre aux besoins pressants", répond, amusée, une cliente.

Le distributeur est réfrigéré et connecté. Et si les produits ne sont pas achetés en moins de cinq jours, les portes se bloquent. Stéphanie Francheteau, ostréicultrice, a investi près de 50.000 euros dans la machine. Elle explique avoir vendu, "depuis 10 jours, un peu moins de 40 bourriches. Donc c'est pas mal, c'est un bon début", savoure-t-elle.

La fréquentation des distributeurs automatiques augmente lorsque les autres magasins sont fermés

À Machecoul (Loire-Atlantique), des producteurs et des commerçants se sont associés il y a sept ans pour créer une épicerie qui ne fonctionne qu'avec des distributeurs. Pour eux, c'est une aubaine : ils vendent déjà leurs produits à la ferme et sur les marchés, mais n'ont ni le temps ni les moyens d'animer une boutique. Dans ce commerce, ils livrent, payent un loyer et le reste se fait tout seul.

De l'autre côté de la rue, se trouve un supermarché. Mais les producteurs ne craignent pas sa concurrence. Car depuis sept ans, leurs clients viennent par commodité.

Les distributeurs offrent une solution complémentaire. La preuve en est : leur fréquentation augmente dans la soirée et le week-end, lorsque les autres magasins sont fermés.