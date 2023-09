VIDÉO - HVE : que vaut vraiment ce label accusé de tromper les consommateurs ?

Depuis plusieurs mois, le label HVE est de plus en plus mis en avant sur vos bouteilles de vin, vos fruits, vos légumes, et même votre viande. Une promesse condensée en trois mots : "Haute Valeur Environnementale". Et pour le trouver, rien de plus simple, il faut repérer un petit papillon survolant une ferme entourée de champs et d'arbres, surmontée d'un soleil.

À première vue, pour le consommateur, c'est plutôt le gage qu'on a affaire à un produit naturel. "Peut-être bio", tente une jeune femme, interrogée par TF1 dans le reportage en tête de cet article. Pour un retraité, c'est "qu'on n'utilise pas de pesticides, qu'on cultive en respectant la nature". Quand sa voisine avance, elle, que ça lui inspire confiance, même si elle n'est pas certaine.