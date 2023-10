VIDÉO - Inflation : l'achat groupé d'électricité, une bonne affaire ?

Mieux encore, le prix est fixe sur deux ans, alors que le tarif réglementé - en hausse de 31% depuis 2021 - est encore amené à remonter en février, au maximum de 10%. L'association ne perçoit pas de commission, juste une adhésion de 12 euros. Si l'offre est alléchante, tout le monde ne pourra en bénéficier. En effet, comme l'indique l'UFC-Que Choisir sur son site internet, seuls les 120.000 premiers souscripteurs profiteront de ce tarif avantageux. Pour cela, il faudra vous manifester auprès de l'association avant le 15 novembre. À noter toutefois que Corse et certains territoires distribués par des établissements locaux ne sont pas concernés par l'offre, qui va du contrat de base jusqu'à une puissance de 36 kilovoltampère (kVa)

Concrètement, un couple habitant un appartement de 60 m2 économisera jusqu'à 266 € par an, tandis qu’un couple avec deux enfants dans une maison de 100 m2 payera près de 400 € de moins. De quoi susciter l'intérêt. "C’est mieux de savoir à l’avance ce qu’on va payer, plutôt que d’avoir une surprise plus tard", réagit une femme, dans la vidéo. "Ce serait plus facile pour établir un budget et prévoir les dépenses", abonde un père de famille. En bon consommateur averti, Laurent a souscrit à une offre groupée il y a quelques semaines. À la clé, 74 euros d'économies. Selon lui, la démarche est assez simple. "Il faut juste remplir un formulaire sur internet (...) et l’opérateur vous recontacte pour finaliser les papiers", explique-t-il.