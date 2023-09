VIDÉO - Acheter des invendus : les dessous du business des surstocks

Et tous les jours, de nouveaux articles entrent en rayon. "On s'est lancé il y a 18 mois, donc on est une toute jeune société. On était deux, on est maintenant une dizaine", précise Clément Mery. Sa société travaille aujourd'hui avec 200 marques et compte 1000 références d'articles, parmi lesquels un thé glacé bio. Chez le fabricant, 40.000 bouteilles sont stockées en continu. Elles sont normalement destinées aux restaurants et aux grandes surfaces.

Mais le jour du reportage de TF1, une des palettes est arrivée dans l'entrepôt, détérioré par la pluie. "On peut voir que le code barres est endommagé. Du coup, elles ne peuvent pas être scannées quand ça rentre dans leur entrepôt. Et du coup, techniquement, c'est compliqué pour eux d'intégrer nos produits", reconnaît Max Plé, fondateur de la marque Jomo. Résultat, revendre cette palette à la startup, même à moins 70%, va lui permettre de ne pas perdre d'argent. "On a calculé notre équilibre par rapport à ce que le produit nous coûte et aussi ça nous évite de payer des frais de destruction", ajoute-t-il.

L'autre problématique des industriels est la gestion des matières premières. C'est le cas par exemple d'une entreprise de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) qui élabore des recettes à base de poisson. "Pour garder les ingrédients plus longtemps, ils en congèlent une partie. "C'est un énorme congélateur. C'est là où on va stocker toute la marchandise surgelée", avance Wassila Grenoulloux, responsable achat et ventes chez Novofood. Une conservation qui nécessite beaucoup d'énergie. "Sur le stockage, on doit être extrêmement vigilant et on est parfois amené à devoir se séparer de marchandise qui n'est pas forcément très vieille, qu'on pourrait garder, mais qui nous coûte beaucoup trop cher en stock", poursuit-elle.