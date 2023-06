VIDÉO - "On sent un engouement" : les soldes d'été font (déjà) le bonheur des clients et des commerçants

La période des soldes qui s'ouvre est une bonne nouvelle pour les commerçants, qui ont connu un début d'année compliqué. Ainsi, à Rennes, certains constataient une baisse de 60% de leur chiffre d'affaires en mars. "Je pense que le printemps a été un petit peu plus rude. Et on sent un engouement", explique Karine François, responsable du magasin Papa pique et maman coud.

"Ce qu'il faut, c'est rentrer de l'argent en trésorerie pour pouvoir bien redémarrer après les vacances", explique le directeur général des magasins Iona, à Rennes.

Car certaines enseignes ont encore beaucoup d'articles sur les bras, la faute à une consommation qui a baissé avec l'inflation. Ce que confirme Jean-Pierre Bernard, directeur du magasin Paoupa à Saint-Grégoire (Ille-et-Vilaine). "Beaucoup de stocks, parce que les gens ont quand même un peu moins acheté. On sent qu'ils viennent chercher un prix."