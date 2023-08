VIDÉO - Inflation : pourquoi le prix des frites flambe

La pomme de terre est l'une des championnes de l'inflation. En quelques mois, partout en France, son prix a fait un véritable bond. Selon l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), le prix des pommes de terre de conservation produites en France a augmenté de 29,5% entre juillet 2022 et juillet 2023. Même constat pour les variétés destinées à être frites ou à finir en purée : +23,3% sur la même période. Depuis janvier, ces dernières ont même vu leur prix exploser de plus de 50%.

Il faut dire que les vendeurs n'ont pas le choix. Si la pomme de terre est plus chère, c'est parce qu'elle est plus rare. Beaucoup plus rare. À cause de la sécheresse historique de 2022, les rendements ont parfois été très faibles. Les pommes de terre se sont vendues rapidement, et, aujourd'hui, il n'y a plus de stock. "Nous sommes à l'aube de la nouvelle récolte. Mais il n'y a plus une pomme de terre dans les bâtiments de stockage", explique le vice-président de l'Union nationale des producteurs de pommes de terre (UNPT) Bertrand Achte.

En 2022, la France a produit à peine plus de 6 millions de tonnes de pommes de terre. C'est 12% de moins qu'en 2021, pour un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros, selon l'UNPT. En janvier dernier, l'instance de représentation des producteurs évaluait le rendement moyen à 39,2 tonnes par hectare pour 2022. Il s'agissait alors du plus bas niveau constaté "depuis 27 ans".