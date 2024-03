Inflation : les magasins de bricolage serrent la vis sur les prix

Après plusieurs années d'inflation, le secteur du bricolage une partie de ses prix baisser. Comment l’expliquer ? Le 20H de TF1 vous en dit plus.

Patrick et Claudine souhaitent refaire entièrement leur cuisine. Cela tombe bien dans l’enseigne dans laquelle ils se sont rendus, le prix du carrelage est en justement baisse. Par exemple, celui que présente le 20H de TF1, dans le reportage visible en tête de cet article, n’est plus à 16, mais à 14 euros le mètre carré.

+27% de hausse au cours des trois dernières années

Le rayon carrelage n’est pas le seul concerné : un produit sur cinq voit son prix baisser. Un pot de peinture passe ainsi de 80 à 70 euros. Les tables et les chaises de jardin deviennent, elles aussi, plus attractives. Pourquoi ces changements de prix ? D'une part parce que le transport entre la France et l’Asie coûte désormais moins cher.

D'autre part, les prix des matières premières, comme le bois et le métal, ont baissé. "On a également observé une baisse des couts de l'énergie, qui avaient atteint des sommets importants en 2022 et 2023. Maintenant, on est de retour à des prix un peu plus normaux. Ce qui fait que les couts de fabrication sont également beaucoup plus faibles", détaille Émilie Dubuc, spécialiste du commerce au sein du cabinet Alixpartners.

Voilà pourquoi cette baisse de prix va se poursuivre, d’après le président du groupement Les Mousquetaires, invité mardi 5 mars de la matinale de TF1.

Une autre enseigne, elle, espère relancer la consommation. Voilà pourquoi elle a suivi le mouvement, avec une baisse moyenne de 5 à 10%. Et pour l’instant, cela fonctionne auprès des clients, même si les prix ne reviennent pas au niveau d'avant-crise. Dans le secteur du bricolage, ils ont augmenté de 27% au cours des trois dernières années.