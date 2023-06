VIDÉO - Pouvoir d'achat : ça y est, les prix baissent dans tous les rayons

"Les enseignes aujourd'hui sont engagées dans une espèce de course contre-la-montre entre elles. Tous les distributeurs ont pris le pari que ces renégociations allaient arriver malgré tout pendant l'été, et donc se traduiront ensuite par des baisses de prix à la rentrée... D'où l'intérêt de le promettre le plus tôt possible", selon Olivier Dauvers, expert de la grande distribution. Plusieurs industriels vont donc baisser leurs prix ces prochaines semaines, car eux aussi veulent conserver des clients, toujours à la recherche des produits les moins chers.