Pâques : pourquoi lapins, cloches et œufs coûtent plus cher cette année

Vous l’avez peut-être déjà remarqué dans votre panier de courses : cette année, vos œufs et autres lapins de Pâques pèsent plus lourd dans le budget : plus 10% en moyenne. Mais pas de quoi décourager les consommateurs dans la vidéo de TF1 ci-dessus. "J'en achèterai peut-être en plus petite quantité, mais j'en achèterai", assure une femme. "Ça ne va pas freiner, on va regarder un peu mieux où on les achète et ce qu'on achète", ajoute un passant. Si on regarde de plus près, dans la grande distribution, la hausse des prix concerne tous les produits du rayon de Pâques. Les œufs à cacher dans le jardin ont, par exemple, pris 6% en un an et un lapin de 200 grammes, 5%. Chez les chocolatiers, c’est encore plus cher.