Inflation : protéine animale la moins chère, l'œuf a la cote

Alors que le prix de la viande atteint des sommets, les œufs sont plus que jamais les protéines animales les moins chères. En un an, les ventes ont progressé de 5,9%. Les œufs ont la cote et les producteurs français s'en frottent les mains, surtout qu'ils n'échappent pas non plus à l'inflation. Pour Pascal Mancel, producteur de Noues de Sienne (Calvados), les charges ont augmenté de 50% et doivent être répercutées.