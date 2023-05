VIDÉO - Installer des panneaux solaires chez soi : quel coût pour quelles économies ?

Face aux hausses successives des tarifs de l'énergie, les installateurs de panneaux solaires croulent sous les demandes. "C'est du jamais vu, aujourd'hui, quand on nous appelle, on ne peut plus prendre de nouveaux rendez-vous", explique Mel Van Wouderberg, gérant de SB Energy. Au cours de l'année écoulée, cette entreprise a vendu autant de panneaux solaires qu'au cours des quinze dernières années.

Si la crise énergétique a relancé un secteur déjà florissant, c'est que ce système, en plus d'être écologique, peut se révéler particulièrement économique.