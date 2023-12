VIDÉO - Norovirus : 5 questions (très) pratiques sur l'interdiction de vente d'huîtres juste avant le Nouvel An

Les huîtres du Bassin d'Arcachon sont temporairement interdites à la vente, a annoncé la préfecture de Gironde. En cause : "plusieurs cas de toxi-infections alimentaires collectives" liées au norovirus. Le journal de 20H fait le point sur les questions qui se posent, à quatre jours du Nouvel An.

Vous avez peut-être déjà acheté des huitres pour les fêtes, ou vous prévoyez de le faire. À quatre jours du réveillon du Nouvel An, la préfecture de Gironde a temporairement interdit à la vente celles du Bassin d'Arcachon après "plusieurs cas de toxi-infections alimentaires collectives". Pour l'heure, "aucun cas grave n'est à déplorer" et des enquêtes de traçabilité sont en cours, alors que plusieurs signalements montrent que ces produits "sont en cause", précise un communiqué.

Comment savoir si cette contamination peut vous concerner ? Quel est le risque pour la santé ? Peut-on vérifier soi-même la qualité du produit ? Le journal de 20H fait le point sur les questions pratiques que certains se posent sans doute en cette période de fêtes.

Comment savoir si l'on est exposé à la contamination ?

En se renseignant sur la provenance des huitres achetées ou que l'on est sur le point d'acheter. Dans un communiqué, le secrétariat d'État à la Mer a rappelé que "seuls quatre sites d'élevage" font actuellement l'objet d'une fermeture, sur un total de 375 sur le territoire français. Outre le Bassin d'Arcachon, d'autres départements producteurs d’huîtres ont en effet fait l'objet d'alertes ces derniers jours. C’est notamment le cas en Loire-Atlantique, dans la baie de Bourgneuf, où plusieurs personnes ont été contaminées conduisant la préfecture à interdire la vente de coquillages. De même, dans certaines zones du Morbihan où des restrictions sont également en cours après deux contaminations.

"Toutes les huîtres présentes sur le marché actuellement sont donc saines et consommables", assure le secrétariat d'État à la Mer Les consommateurs qui avaient prévu des huitres pour leur tablée du réveillon du Nouvel An peuvent ainsi notamment se rabattre sur les huîtres de zones de production qui ne sont pas concernées par l'interdiction en Gironde.

Quels sont les risques pour la santé ?

Les personnes qui ont consommé des huîtres du Bassin d'Arcachon ont ressenti les symptômes d'une "gastro-entérite aiguë", qui se caractérisent par de la diarrhée ou des vomissements, parfois accompagnés de nausées, de douleurs abdominales et de fièvre. En parallèle, l'agence Santé Publique France a relevé dans la région, autour de Noël, "une hausse des passages aux urgences pour symptômes gastro-intestinaux liés à une même origine alimentaire".

Les premiers symptômes apparaissent en général dans les douze heures suivant l'ingestion et se manifestent pas des nausées ou des vomissements pouvant s'accompagner de diarrhées. Ils sont parfois associés à des crampes abdominales, un malaise, de la fièvre, des frissons, des courbatures et des maux de tête. À noter que les personnes en bonne santé guérissent spontanément et naturellement dans les deux à trois jours suivant l'intoxication, tandis que l’état des personnes fragiles et notamment des jeunes enfants reste, lui, à surveiller. En cas de complications, il ne faut pas hésiter à contacter le numéro d'urgence, le 15, ou son médecin.

Gastro-entérite ou intoxication alimentaire, comment faire la différence ?

"L’intoxication alimentaire et la gastro-entérite sont souvent confondues en raison de leurs symptômes similaires", rappelle l’Institut Pasteur de Lille. Mais le temps permet dans la plupart des cas de les distinguer : les symptômes de l’intoxication alimentaire s'estompent plus rapidement (de quelques heures à trois jours) mais apparaissent également plus vite. "Si plusieurs personnes présentent les mêmes symptômes (diarrhée, vomissements, nausée…) quelques heures après avoir mangé le même repas, la piste de l’intoxication alimentaire est à privilégier", explique l’Institut Pasteur de Lille.

Les symptômes de la gastro-entérite qui apparaissent en général après une période d'incubation pouvant aller jusqu'à 72 heures, se prolongent généralement plus longtemps que ceux d'une intoxication. "Si les symptômes persistent plus d’une journée après l’ingestion de l’aliment suspecté, il y a de fortes chances pour qu’il s’agisse d’une gastro-entérite virale", indique l’organisme, soulignant que "la fièvre est par ailleurs plus présente dans les cas de gastro-entérite que dans les cas d’intoxication alimentaire."

Comment éviter une contamination ?

Une huitre malade a le même aspect qu'une huitre saine. Il n'est donc pas possible pour le consommateur de faire la différence, seuls les services vétérinaires peuvent le déterminer.

À noter en outre que si les norovirus résistent aux méthodes classiques de conservation des aliments (réfrigération et congélation), à la température (30 min à 60 °C) et aux variations de pH, ces précautions pour prévenir la croissance bactérienne n'agissent pas sur la contamination virale. En conséquence, quelques règles d'hygiène et le respect des gestes barrières s'imposent pour éviter que des proches ne soient concernés par les mêmes symptômes, selon les recommandations de l'agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation (Anses).

Les personnes infectées par les norovirus sont notamment invitées à ne pas manipuler des aliments sur le point d'être consommés, ou le cas échéant, à laver avec soin les fruits et les légumes, à insister sur le lavage des mains aux sorties des toilettes, avant la préparation et la prise des repas. Enfin, il est recommandé de veiller à bien nettoyer et désinfecter les surfaces souillées immédiatement après un épisode de maladie.

Que faire si l'on a des huitres d'Arcachon en sa possession ?

Les personnes en possession d'huîtres du bassin d'Arcachon, sont invitées à "ne pas les consommer" mais pas forcément à les jeter, la préfecture recommandant de "les rapporter au point de vente". À noter que cette consigne vaut pour l'ensemble des coquillages récoltés sur le bassin d'Arcachon et le banc d'Arguin.