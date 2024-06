Pour profiter de prix plus bas, certains Français décident de faire leurs courses en Espagne. Des Marseillais n'hésitent par exemple pas à faire plusieurs heures de route en car pour se rendre dans des supermarchés frontaliers. Et selon eux, le trajet est largement rentabilisé par les économies faites sur place.

À l'aube, ce samedi matin, plusieurs Marseillais attendaient avec impatience pour monter dans un car, direction La Jonquera, un petit village catalan situé à 1 km de la frontière franco-espagnole. Toutefois, leur but n'est pas de partir en vacances, mais bien d'aller faire leurs courses. Car dans les magasins espagnols, les économies à faire sont conséquentes grâce aux prix bas proposés, selon les acheteurs du jour.

Une fois par mois, ces passagers n'hésitent donc pas à faire 10 heures de route en car dans la journée pour faire des provisions à la frontière. "Ça me fait à peu près 700 euros d'économie par mois", confie un habitué.

Des pleins de courses moins chers

Chaque samedi et dimanche, le car est complet et il faut parfois attendre jusqu'à trois semaines pour réserver son aller-retour à 39 euros. Le premier arrêt a lieu en fin de matinée, dans un centre commercial de La Jonquera. Marceline, l'une des passagères du car, connaît les rayons du supermarché par cœur.

Cette agente hospitalière vient y acheter ses produits d'entretien et d'hygiène, dont les prix affichés sont bien moins élevés qu'en France. À la caisse, elle a ainsi économisé plus d'une vingtaine d'euros. La cliente, qui gagne 1600 euros par mois, vient toutes les quatre semaines faire un plein de courses en Espagne. "Sans aller en Espagne, le 15 du mois, je n'ai même pas un centime", affirme Marceline, qui, après avoir fait ses comptes en fin de journée, assure avoir économisé plus de 320 euros.

De nouvelles liaisons à venir

À quelques kilomètres de là, dans un autre supermarché au Perthus (Pyrénées-Orientales), Adeline, une mère de famille sans emploi rencontrée par TF1, a aussi ses habitudes. Lessive, gâteaux, shampooings... Elle remplit son chariot pour plusieurs semaines. Ce jour-là, elle a dépensé plus de 300 euros, économisant, selon elle, 200 euros.

Face à la forte demande, la société de transports Protour envisage d'ouvrir de nouvelles liaisons entre la France et l'Espagne. Sur le site de l'entreprise, des trajets Marseille-La Jonquera/Perthus prévus les 16, 22 et 30 juin sont déjà ouverts à la réservation.