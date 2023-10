VIDÉO - La cocotte-minute, une star inoxydable

Et 70 ans plus tard, c'est toujours dans l'usine de Selongey que l'on fabrique 800.000 cocottes-minute par an, un objet encore utilisé aujourd'hui. La cocotte a, au fil des ans, subi quelques modernisations. Les jeunes ne cuisinent plus de la même façon que nos grand-mères, mais la cocotte-minute reste un indispensable en cuisine, pour presque tout le monde.