VIDÉO - La figue de Solliès, le joyau varois qui s'exporte de mieux en mieux

La figue a également conquis nos grandes surfaces et s'attaque peu à peu aux marchés internationaux. À Solliès, 500 tonnes sont congelées chaque année pour de l'export. À Pékin, dans une pâtisserie chinoise tenue par un Français, ces figues font le bonheur du chef. Il prépare des pâtisseries à base de figues de Solliès. Un fruit que ses clients ne connaissaient pas il y a encore quelques années et qu'ils ont vite adopté. Les importations de figues ont bondi de presque que 30% en un an en 2022. Les vergers de Solliès ont séduit le monde avec un argument : un fruit gourmand et irrésistible.