VIDÉO - La grande braderie des décorations de Noël

À 26 jours de Noël, avez-vous déjà ressorti vos décorations ? En achetez-vous des nouvelles chaque année ? Une vente à prix très cassé vient d'avoir lieu.

C'est déjà l'heure d'accrocher les guirlandes chez Christophe. Le jardin s'illumine et il s'y voit déjà. Christophe décore sa maison depuis 20 ans, et chaque année, il tente de se renouveler. "On essaie de changer un petit peu et de mettre de la bonne ambiance, puis de faire pétiller les yeux", confie-t-il.

Chaque mois de novembre, Christophe vient chercher de l'inspiration dans un magasin spécialisé. "Tous les ans, c'est la messe et il y a plein de choses super intéressantes", lance-t-il. Le fabricant d'illuminations déstocke jusqu'à -90% sur certains articles. Finalement, Robert et Catherine craquent pour une décoration à 40 au lieu de 100 euros. Comme eux, 2000 clients sont venus chercher la bonne affaire, avec comme seul critère : le coup de cœur.

Les illuminations s'étaient moins vendu l'an dernier au nom de la sobriété énergétique. Mais cette année, les consommateurs veulent faire briller les yeux des enfants. En attendant Noël, nos maisons devraient bientôt scintiller cet hiver.