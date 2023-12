VIDÉO - La grande histoire de la petite boite de Cachou

Découvrons l'histoire d'une célèbre petite boite jaune. A l'intérieur, un fameux bonbon à la réglisse. Il a été inventé par un pharmacien il y a plus de 140 ans.

Son bruit sonne comme une évidence. Il s'agit du fameux Cachou Lajaunie, une boîte mythique qui ravive des souvenirs à sa simple vue. La nostalgie se cache parfois même derrière le goût. "Quand j'étais gamin, quand je mangeais de ça là, j'en mangeais à la pelle", raconte un homme. "C'est bon, ça donne une bonne haleine on va dire", rajoute un autre. C'était bien l'objectif du pharmacien Léon Lajaunie, lorsqu'à la fin des années 1870, il concocte une recette secrète dans une pharmacie en plein centre de Toulouse.

Pour en retracer l'histoire, nous avons cherché l'adresse de sa pharmacie, 18 Rue Alsace-Lorraine. Il n'y a plus d'officine. Rien d'étonnant, depuis la fin du XIXe siècle, les propriétaires se sont succédé et la pharmacie a beaucoup déménagé. Plus d'un siècle plus tard, nous l'avons retrouvée dans une zone industrielle. Sur place, il n'y a plus de fabrication et seules quelques boîtes sont encore à la vente. Pas de doute, le Cachou contient bien de la réglisse. Pour le reste, la recette est secrète. Retrouvez les détails du reportage dans la vidéo en tête de cet article.