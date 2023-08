VIDÉO - Labels alimentaires : pourquoi les Français les délaissent

Deux lots de huit compotes de pomme de la même marque ont un écart de prix de plus d'un euro. Le plus cher est labellisé Agriculture Biologique (AB). Label Rouge, Ecocert, ou encore CosméBio, ces labels se font plus rares dans vos caddies ces derniers mois. "Je me tourne plus vers des produits moins chers que les labellisés", explique une cliente dans les rayons d'un supermarché.