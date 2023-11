VIDÉO - Lave-vaisselle breton, cafetière vendéenne : le grand retour de l'électroménager "made in France"

Certes, il coûte 850 euros, contre 600 euros en moyenne pour ses concurrents. Mais son créateur justifie cet écart par l'innovation qu'il apporte. Les pièces de l'appareil ne sont pas soudées : cette machine est donc beaucoup plus facile à réparer, pièce par pièce, et à très bas coût. Les gros appareils électroménagers, connus aussi sous la dénomination d'"électroménager blanc" (frigidaires, réfrigérateurs, machines à laver...), avaient complètement disparu des chaînes de production française. On peut désormais trouver également en rayon des cuisinières à induction fabriquées en France, ce qui était impensable il y a peu.

Un peu plus loin dans les allées du salon, on trouve une bouilloire française. À 289 euros, son prix pourrait en refroidir plus d'un. Mais avec sa forme conique, la marque trouve une clientèle d'amateurs de beaux objets, et d'une esthétique "vintage".