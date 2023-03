VIDÉO - Lotos de campagne : le bon d'achat, nouveau gros lot à l'heure de l'inflation

Pas question de manquer un seul numéro, la tension est palpable. Il y a 300 personnes dans la salle, mais le silence est de rigueur jusqu'à ce qu'un gagnant se manifeste. Ici, ce sont des bons d'achat qui font désormais office de gros lot, comme on le voit dans le reportage de TF1 en tête de cet article. De quoi faire ses courses au supermarché, les joueurs sont prêts à tout pour ne pas le laisser filer. Et même les plus jeunes gagnants s'en réjouissent. "Avec, on achètera des provisions ou on se fera un petit cadeau", rapporte la mère d'une jeune joueur.