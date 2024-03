Le repassage, encore indispensable ?

Les ventes de fer à repasser sont en baisse. Cette tâche est considérée comme superflue.

Les ventes de fer à repasser ont chuté de 3% en 2022. En quelques années, cet appareil est passé d'indispensable à synonyme de "perte de temps". Neuf Français sur dix ont encore un fer à repasser chez eux, mais il est généralement au fond du placard. Certains utilisent à la place un défroisseur qui présente l'avantage de ne pas nécessiter de table à repasser. Mais d'une façon générale, les Français cherchent à gagner du temps en diminuant le poids des tâches ménagères dans leur quotidien.

