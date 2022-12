VIDÉO - Le réseau électrique affronte un épisode de froid : jusqu'ici tout va bien

D'autres facteurs sont cependant à prendre en compte, outre les bonnes pratiques des ménages. Quatre réacteurs nucléaires à l'arrêt ont enfin redémarré, avant et pendant la vague de froid. Les éoliennes ont, elles aussi, participé à l'effort, en produisant l'équivalent de trois centrales. Et nous n'en serions pas là non plus sans la contribution énergétique de nos voisins européens, de l'Angleterre à l'Italie, sans oublier l'Espagne. Une solidarité qui serait mise à mal, si une vague de froid venait à gagner tout le continent.