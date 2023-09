VIDÉO - Les prix des carburants sont au plus haut depuis le début de l'année

Beaucoup d'automobilistes espèrent une aide du gouvernement. "Un petit chèque, ça ferait du bien", espère l'un d'eux. Un chèque, c'est ce qu'avait mis en place le gouvernement en début d'année 2023 : 100 euros versés à dix millions de travailleurs modestes. Le coût pour l'État avait alors été d'un milliard d'euros.

Dimanche 24 septembre, justement, Emmanuel Macron a invité le gouvernement à remettre en place une indemnité carburant pouvant atteindre "100 euros par voiture et par an", semblable à celle du début de l'année. Si les contours sont encore à définir, elle sera "limitée aux travailleurs" qui "ont besoin de rouler" et n'ira pas au-delà de la moitié des Français qui gagnent le moins.