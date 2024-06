Le coup d’envoi des soldes d'été et la météo plus ensoleillée de ces jours-ci devraient permettre aux commerçants d'écouler leur stock. Ces dernières semaines, ils n'ont pas vendu beaucoup d'articles. Les promotions commencent donc fort.

Certains sont venus avec un peu d'avance, prêts à bondir dès l'ouverture des magasins à la recherche des meilleurs prix. Lucie et sa maman sont venues de Vendée exprès pour faire les soldes. "Pour les enfants !", "les soldes, c'est vachement important", affirment-elles.

La météo est idéale pour le lancement de ces soldes d'été. Dans sa boutique de prêt-à-porter, Marine Guillouet a prévu une première démarque plus importante que les années passées. "Tous les portants sont à moins 30%. On peut voir qu'ils sont bien remplis", montre la commerçante.

La météo automnale des dernières semaines n'a pas aidé ses ventes, alors tous les arguments sont bons pour rattraper le retard. "On a même fait une semaine de ventes privées avant les soldes déjà directement à 30% parce qu'on a beaucoup de marchandises à vendre. On a encore beaucoup de choix et pas mal de tailles", explique-t-elle.

À chacun sa stratégie. Certains vont en centre-ville, d'autres préfèrent les centres commerciaux. Certains assurent tous leurs achats le premier jour. Marie, elle, fait du repérage. S'il y a du stock, elle compte attendre un peu. La deuxième démarque est prévue mercredi prochain. La troisième une semaine plus tard, et ainsi de suite jusqu'à la fin des soldes, le 23 juillet.