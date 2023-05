VIDÉO - Louer une cabine de plage pour quelques jours, c'est possible

Au Havre, le principe est aussi testé. Les commerçants du littoral sont ravis et espèrent voir plus de monde dans leurs établissements. En temps normal, il faut plusieurs années pour obtenir une cabine. La location de courte durée devrait permettre d'en profiter plus rapidement. Pour la mairie, pas question de multiplier les cabines sur la plage. Cette année, douze sont en location, et cela ne changera pas à l'avenir. Si cela fonctionne, les deux mairies envisagent de pérenniser la mise en location.