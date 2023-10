VIDÉO - Lunettes reconditionnées : elles en mettent plein la vue

Vendre des lunettes d'occasion est désormais un marché à part entière, et même les géants du secteur s'y mettent. On estime que 100 millions de paires de lunettes dorment dans les tiroirs des Français. Le groupe Lissac, propose de vous les racheter. Eux ne reprennent que vos anciennes lunettes de soleil, en échange d'un bon d'achat. Les lunettes sont remises en état dans l'arrière-boutique. Les prix vont de 39 à 89 euros selon les modèles. Pour le moment, seuls quelques opticiens proposent à la vente les lunettes d'occasion. Le but à terme est d'étendre ce service aux 1200 magasins du groupe.