VIDÉO - Malgré son image désuète, la chicorée peut-elle détrôner le café ?

Longtemps considérée comme ringarde, la chicorée se fait désormais une place importante dans les rayons des magasins. Issue d'une racine cousine de l'endive, elle a connu ses heures de gloire pendant les périodes de guerre, quand le café venait à manquer. Mais aujourd'hui, c'est son prix et son absence de caféine qui attirent de nouveaux amateurs.

Un expresso sans café, certains crieraient au sacrilège. Et pourtant, dans ce bar parisien, Antoine Synooko a osé. Il propose désormais à ses clients de la chicorée. "On peut la faire directement avec la machine à expresso comme un café, ou on peut la mettre avec du latte, et on peut la boire à toute heure de la journée", explique-t-il dans le reportage de TF1 en tête de cet article.

Cette plante sans caféine a la couleur du café, mais elle est plus amère et plus sucrée. Pour autant, cette saveur nouvelle, qui pourrait rebuter, semble de plus en plus trouver sa place dans les bistrots.

Ce côté vintage, c'est super sympa. Nous, c'est vraiment ça qui nous a séduit. Jacques Ferté, co-fondateur de Cherico

La chicorée est-elle en train de faire son grand retour ? Oui, mais doucement. Car dans les allées des supermarchés, le rayon café lui laisse encore peu de place et son image vieillotte lui colle aux baskets. "Je pense à ma grand-mère qui prenait tout le temps de la chicorée le soir. Elle adorait ça", avoue une consommatrice. "Ça rappelle mon enfance", admet de son côté une retraitée. Il faut dire que la chicorée, issue d'une racine cousine de l'endive, doit ses heures de gloire aux périodes de guerre, lors des pénuries de café.

Mais certains entrepreneurs en sont persuadés : la mode, ça va et ça vient. C'est le cas de Jacques, Doriane et Guillaume qui ont eu l'idée folle de remettre au goût du jour ce produit tombé en désuétude en créant leur propre marque, française et branchée. "Ce côté vintage, c'est super sympa. Nous, c'est vraiment ça qui nous a séduit. Ça nous semble le bon moment pour le refaire découvrir", assure Jacques Ferté, co-fondateur de Cherico.

Les entrepreneurs trentenaires sont déjà à l'assaut des meilleurs salons de thé de France. Pour eux, aucun doute, la chicorée fera son come-back. Ils y croient et ils mouillent la chemise. "C'est encore à l'échelle artisanale, donc on fait beaucoup de choses avec nos mains, notamment faire des cartons", plaisante Guillaume Roy, l'autre co-fondateur. Ils se fournissent en partie chez le numéro un français de la chicorée, situé à Orchies (Nord). C'est le seul capable de sécher, torréfier et conditionner la chicorée. "C'est une racine qui se sème au mois de mars et qui se récolte entre septembre et novembre", détaille Ghislain Lesaffre, président directeur général de la chicorée Leroux. La plante est ensuite séchée dans un hangar gigantesque avant d'être torréfiée puis broyée. Et surprenant, le premier marché à l'international, c'est l'Afrique. "Ils exportent leur café, ils importent la chicorée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la chicorée coûte à peu près 30 % moins cher que le café", souligne le PDG.

La chicorée Leroux, vieille de 165 ans, compte bien, elle aussi, se donner un coup de jeune. Ainsi, les employés du groupe sont appelés à tester de nouvelles recettes. "On a des plantes qu'on va mélanger avec la chicorée et tester le résultat pour voir si ça répond vraiment à des attentes sur tout ce qui est détox, détente ou autre", avance Anne-Charlotte Avello, responsable marketing. Ces nouveaux arômes ont un autre but : gommer l'amertume de la chicorée qui peut rebuter. Une chose est sûre, ici, tout est fait pour que ce produit devienne le nouvel ami de notre petit déjeuner.