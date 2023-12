VIDÉO - "Meilleure baguette", "meilleure galette", que valent vraiment ces concours ?

"Meilleur croissant de France", "meilleure baguette de la région", voilà des mentions qui, dans une vitrine de boulangerie, peuvent faire bondir les ventes. Il existe en France 200 concours de ce genre, dont les vainqueurs s'affichent fièrement. Mais qui décerne ces titres et que valent-ils vraiment ?

Les traits de beurre dans la patte, avant cuisson, c'est le secret d'Alexis Douine pour faire de ses croissants les meilleurs de France, comme le stipule le 1ᵉʳ prix qu'il a reçu cette année. Résultat, dans la boulangerie Henri Gay de Lyon, plus de 1000 croissants au beurre sont vendus chaque jour, soit le double des ventes habituelles. Et les consommateurs l'admettent : "Il est très léger par rapport à un croissant habituel qui est assez gras. Généralement, c'est même un peu graisseux quand on le touche. Là, pas du tout", estime l'un d'eux dans la vidéo du JT de 20H en tête de cet article.

Les gens venaient pour un croissant, deux croissants, trois croissants et petit à petit, ils achètent autre chose. Alexis Douine, auteur du meilleur croissant au beurre 2023

Malgré la notoriété, le prix est resté le même : 1,20 euro. Car le croissant est surtout devenu un produit d'appel. "Les gens venaient pour un croissant, deux croissants, trois croissants et petit à petit, ils achètent autre chose. Il y en a qui ne connaissaient pas la boutique. Ils ont découvert la baguette, ils ont découvert les pâtisseries, le traiteur, le café, l'ambiance et du coup, automatiquement, ça augmente le panier moyen", explique Alexis Douine.

C'est donc une bonne chose pour l'image de la boutique et l'ego du boulanger, mais que valent réellement ces mentions et peut-on leur faire vraiment confiance ? Tous les clients ne sont pas unanimes. "Moi, je ne tombe pas dans le panneau", affirme ainsi une jeune femme. "J'espère que c'est crédible au niveau du jury", se demande de son côté un autre client. Il faut dire qu'au total, plus de 200 concours sont organisés chaque année par la Fédération des artisans boulangers, partout en France.

Les particuliers décernent aussi leurs prix

Pour en avoir le cœur net, voyons par exemple comment cela se passe pour la sélection de la meilleure galette des rois 2024 qui s'est déroulée en seine-et-Marne. Au total, 60 candidates étaient scrutées, goûtées et notées par une trentaine de boulangers, mais aussi par de simples amateurs. "À titre personnel, moi, j'aime bien quand il y a beaucoup de pâte d'amande. La frangipane, j'aime ça. Mais c'est vrai que j'ai goûté une partie avec beaucoup plus de frangipane et c'est vrai que ça faisait un peu lourd", admet Elodie Ntende, simple consommatrice et membre du jury.

Le professionnel, lui, a sa petite idée sur celle qui a les meilleures qualités. "Il y a un petit goût d'amande amère qui ressort derrière. Le feuilletage est bon et j'ai un bon équilibre entre le feuilletage et la crème d'amande. Donc ce n'est pas sec, c'est vraiment intéressant", détaille le boulanger Noah Tissier, en lorgnant sur sa galette préférée. La gagnante sera sélectionnée pour la compétition régionale et, qui sait, peut être le concours national prévu fin 2024 pour désigner la reine des galettes.

En dehors de ces concours officiels, les particuliers décernent, eux aussi, leur prix et le font savoir sur les réseaux sociaux. Comme Benjamin Martinetto. Il a repéré les meilleurs flans lyonnais et en a fait un parcours touristique, "Le Flan Tour". Moyennant 40 euros par personne (quand même), il fait découvrir ses six meilleures adresses. "Un bon flan, pour moi, ça commence par la pâte. Deuxième étape, l'appareil, ça doit être une douceur et ça rassasie", assure-t-il. En résumé, concours professionnels ou conseils d'amateurs, pour trouver la meilleure viennoiserie, vous pouvez aussi tout simplement faire confiance à votre palais.