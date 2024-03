Menus au restaurant : la fin des cartes au profit des QR code

Les QR codes remplacent parfois les cartes dans les restaurants. Un changement qui présente quelques avantages sanitaires et écologiques. Mais, regrette Monique Younès, qui rend plus dépendant au smartphone.

Les menus imprimés disparaissent dans certains restaurants. Il n'y a parfois pas d'autre possibilité que de scanner un QR code pour accéder à la carte de l'établissement. Cette pratique présente quelques avantages sanitaires et écologiques et permet aux restaurateurs de mettre facilement à jour leurs plats. Mais cela rend les clients encore plus dépendants de leur smartphone.

