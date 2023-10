VIDÉO - "Ce miel n'a jamais vu une seule abeille" : des eurodéputés veulent mettre fin aux étiquettes trompeuses

Pour plus de transparence, les députés européens veulent changer la réglementation. L'objectif est que chaque étiquette mentionne la provenance, mais aussi la composition du produit. Aujourd'hui, 50% du miel importé en Europe est suspecté d'avoir été dilué avec du sirop et des additifs. "La principale source de fraude est la Chine, explique l'eurodéputé Pascal Canfin (Renaissance). Elle produit du miel à quelques centimes d'euros le kilo, tout simplement parce que c'est du sirop de sucre, ce miel n'a jamais vu une seule abeille. On veut mettre fin à ce qui est une tromperie pour les consommateurs européens."