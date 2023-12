VIDÉO - Meubles, vêtements... La douce revanche du velours

Il était tombé dans l'oubli, symbole d'une époque révolue. Depuis peu, le velours, sous toutes ses formes, fait son grand retour. Le JT de TF1 décrypte cette tendance de l'hiver.

"Je me suis rabibochée avec." Dans le froid d'une matinée de décembre, le voilà qui fait apparition ou plutôt réapparition. Le velours, icône des années 70 puis 90, avant de voir son image quelque peu écornée. "Ça faisait un peu grand-père", estime une passante. Mais cet hiver 2023, c'est vous qui le dites, "c'est le retour du velours côtelé" Et, il y en a pour tous les prix, 100 euros le pantalon de marque, 69 euros le veston et 35 euros pour la banane. Dans la boutique bordelaise "Mieux", le velours est même bien moins cher que certains incontournables comme les jeans.

Des idées de cadeaux

Pour trouver encore moins cher, pourquoi ne pas faire un saut dans le passé. Dans une friperie, les articles de seconde main s'achètent au poids. Comptez 15 euros pour une veste vintage, une madeleine de Proust qui fait le succès du velours, selon Valérie Tribes, une experte de la mode : "Le passé, c'est beaucoup plus rassurant que cette période qu'on vit en ce moment où tout est très incertain. On se réfugie vers une valeur sûre."

Aujourd'hui, omniprésent, il ne se contente plus d'occuper nos garde-robes. Dans le magasin Fabrique de styles Bègles, dans la Gironde, les nouvelles références en velours affluent. De quoi peut-être vous donner des idées de cadeaux, à l'approche des fêtes. À moins que chez vous, le velours ne soit déjà sur le sapin. Retrouvez les détails du reportage dans la vidéo en tête de cet article.