VIDÉO - Moins chers et plus écolos : les secrets de fabrication des diamants artificiels

Pour beaucoup, elle symbolise l'amour d’une vie, une bague et surtout sa pierre précieuse. Un diamant dont les plus beaux s’affichent fièrement en vitrine des plus grandes maisons de joaillerie. Des pièces exceptionnelles aujourd'hui concurrencées par d'autres, cachées juste derrière cette porte. "Ici, vous êtes dans l'univers, le laboratoire où les diamants poussent ! Littéralement", sourit Alix Gicquel, fondatrice de Diam Concept. Vous avez bien entendu : comme il est possible de faire pousser des légumes, il est possible de cultiver le diamant.