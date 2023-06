VIDÉO - Naturel, plus écologique que le plastique... Le succès du sac en toile de jute

La plante absorbe beaucoup de CO2, requiert peu d'engrais et de pesticides et nécessite en moyenne 50 fois moins d'eau que le coton, textile le plus utilisé au monde. "À cause du plastique, la demande et les couts du jute ont chuté. Si le plastique est banni, la demande en jute augmentera et nous obtiendrons enfin de meilleurs prix", prédit Sanjay Nayi, propriétaire d'un champ de jute.

Les producteurs de jute espèrent tirer profit de la mauvaise presse du plastique. L'industrie est en plein essor dans le pays. Dans une usine où cette matière est fabriquée, la production a augmenté de 15% en dix ans. Et elle devrait augmenter de 15% supplémentaire au cours des trois prochaines années. La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article.