VIDÉO - Noël : le sapin, un choix épineux

Pour rentabiliser son achat, il faut donc bien choisir son sapin. Et pour les petits budgets, l’astuce est de se tourner vers les supermarchés. "Comme on achète en gros, notre prix d’achat est moins cher, puisque notre producteur vend une grande quantité à notre centrale d’achat", explique Fabien Beauquier, responsable jardin et jouets d'un Leclerc à Saint-Aunès. Pour un sapin de même taille, compter entre dix à vingt euros de moins qu’un pépiniériste traditionnel.