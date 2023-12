Noël : à peine déballés, les cadeaux déjà revendus en ligne par dizaines de milliers

Quelques heures après le réveillon, les Français se ruent sur les plateformes de commerce en ligne pour revendre leurs cadeaux. Une tendance qui s’amplifie chaque année après le passage du père Noël. En tête des produits dont ils se débarrassent le plus : les biens culturels et high tech.

À peine déballés, déjà oubliés ? Au lendemain du réveillon, les Français se précipitent pour revendre leurs cadeaux de Noël. D’après les chiffres communiqués à TF1info par le site de commerce en ligne Rakuten, près de 400.000 nouvelles annonces avaient été déposées à midi sur sa plateforme, un chiffre en hausse de 5% par rapport à la même période de l’an dernier.

De son côté, eBay recense de trois à quatre cadeaux revendus chaque minute depuis ce lundi matin et s’attend à enregistrer quelque 300.000 nouvelles annonces à la fin de la journée. D’ici au 3 janvier, le site estime que leur nombre pourrait grimper jusqu’à 3 millions.

La palme pour le Goncourt 2023

D’après un baromètre réalisé par l’Ipsos pour Rakuten France*, les raisons pour revendre ses cadeaux sont multiples : 44% des personnes interrogées estiment qu’ils ne sont pas utiles, 39% déclarent qu’ils ne leur plaisent pas et 24% qu’ils font tout simplement doublon avec un produit qu’ils possèdent déjà.

Les catégories de cadeaux de Noël les plus revendues ? Les biens culturels et les produits high tech. Dans la première catégorie, la plateforme cite le Prix Goncourt 2023, Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andrea et la dernière BD des aventures d'Astérix, L’Iris Blanc, de Fabcaro et Conrad. Dans la seconde, les Apple Airpods Pro deuxième génération et le jeu vidéo Harry Potter Hogwarts Legacy sur Switch.

Enfin, si vous craignez d’offusquer vos proches en vous débarrassant de vos cadeaux, détrompez-vous. D’après le même baromètre, 72% des Français concernés se montrent compréhensifs à l'idée… Sans doute parce qu’ils en font de même ! Dans ce domaine, les plateformes restent le moyen privilégié, cité par 78% des sondés.

*L’étude Rakuten – Ipsos a été réalisée auprès d’un échantillon national de 2500 individus représentatifs de la population française âgés de 16 ans et plus. L'enquête a été menée en ligne en octobre 2023.