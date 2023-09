VIDÉO - Nouvelle flambée des prix des carburants : quelles marques proposent encore des promotions ?

Pour Théo, c’est la rentrée ce lundi 4 septembre. Le jeune homme fait son premier jour en entreprise et il sait déjà que ça va lui coûter cher niveau carburant. "En étant stagiaire, je suis payé un demi Smic, donc c’est vrai qu’à 2 euros le litre, on fait quatre pleins dans le mois, et la moitié du salaire est passé. Si ça continue à augmenter, ce ne sera plus possible de prendre la voiture, ça, c'est sûr", témoigne le jeune homme, dans le reportage du 20H de TF1 visible ci-dessus.