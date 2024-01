VIDÉO - Nutri-Score : quels produits vont voir leur note baisser ou augmenter ?

Depuis le 1er janvier, des produits trop gras, trop sucrés, trop salés se retrouvent moins bien notés. Que changent concrètement les nouvelles règles du Nutri-Score ? On fait le point.

La réglementation du Nutri-Score se durcit, plusieurs produits changent de note. C'est le cas du lait demi-écrémé rétrogradé de A à B car en consommer trop n'est pas recommandé. Même chose pour les produits trop sucrés, certains paquets de céréales vont passer de A à C. À l'inverse, d'autres produits montent en grade. Riches en oméga 3, l'huile d'olive passe de C à B. Le but consiste à mieux valoriser les aliments bons pour notre santé.

Les consommateurs font confiance à ces lettres, affichées de façon facultative sur les emballages. Mais ça n'est pas toujours la priorité face au prix. Certains industriels pourraient donc le retirer pour ne pas afficher leurs mauvaises notes. Ils ont d'ailleurs deux ans pour écouler leur stock avec les anciennes étiquettes.

Les règles changent pour la première fois depuis la création du logo en 2017, mais il reste encore beaucoup à faire.

"Le degré de transformation des produits, la présence potentielle d'additifs, de contaminant, et la provenance des produits ne sont pas pris en considération", précise Vanessa Bedjaï-Haddad, diététicienne-nutritionniste.

Il n'empêche, le Nutri-Score pèse dans le choix des consommateurs. Les produits bien notés enregistrent des ventes supérieures de 2% à 5%. Les mal notés en revanche, une baisse de 2% à 3%.