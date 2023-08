VIDÉO - "On ramène un petit bout de vacances" : et vous, plutôt carte postale ou petit souvenir ?

Pour partager le souvenir d'un petit port, à Carry-le-Rouet (Bouches-du-Rhône), presque impossible de partir sans cartes postales. "C"est pour envoyer à mes petits-enfants", indique une cliente. D'autres sont moins partageurs : "On les garde en souvenir, on ne les envoie pas. On envoie des photos avec le téléphone."

Dans un magasin de souvenirs, on retrouve des affiches provençales, des tasses et les incontournables aimants à mettre sur le frigo. "Ça me rappelle les vacances, les souvenirs qu'on a eus, les bons moments passés", confie Alexandre.