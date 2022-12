VIDÉO - Originaux et parfois moins chers : pour Noël, ils optent pour des cadeaux fait maison

Le fait-maison pourrait aussi vous permettre d'alléger les dépenses, à l'heure où la hausse des prix pèse sur le porte-monnaie à l'approche des fêtes. Cette année, 41% des Français disent vouloir réduire leur budget-cadeaux, soit 20% de plus que l'an dernier, d'après un sondage YouGov, réalisé pour le magazine spécialisé dans la consommation LSA. D'autant que tous les ans, de nombreux présents sont jetés avant même d'être utilisés. Sous le sapin, on retrouve à chaque Noël 300 millions de cadeaux en France, mais 12 millions d'entre eux sont jugés inutiles et près d'un million finissent même directement à la poubelle, signale l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe).

Hélène de Groote s'est lancée dans les cadeaux personnalisés il y a cinq ans : elle fabrique ses jeux de société elle-même, des règles jusqu'aux petites figurines réalisées à la main. Parmi elles, des pingouins, des personnages ou des chameaux, avec des petits visages souriants et tous fabriqués en crochet. Ces confections originales ravissent ses proches, et impressionnent aussi les quelque 1500 abonnés de son compte Instagram PloufPloufParis. "Il y a le plaisir d'inventer et de voir la surprise dans les yeux de ceux qui reçoivent le cadeau", explique la créatrice.