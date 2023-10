VIDÉO - Où sont passées les notices en papier de nos appareils ?

Les marques sont obligées de vous fournir une notice papier ou numérique. Le plus simple dans ce cas, c'est de se rendre sur la page internet du fabricant. Attention, certains sites vous proposent des notices pour toutes les marques. Intéressant sur le papier, mais dans certains cas ça vous coûtera cher. "Il faudra payer 50 centimes pour accéder à cette notice. Le problème, c'est qu'ensuite on est débité 30 euros par mois si on ne se manifeste pas 72 heures après l'achat de la notice", met en garde Adrien de San Isodoro, journaliste à 60 Millions de consommateurs.