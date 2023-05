Ouigo fête ses dix ans : "Seule une partie des Français peut bénéficier de ses petits prix", regrette la Fnaut

Pour beaucoup d’entre vous, c’est devenu un réflexe. "On prend souvent les Ouigo (…) parce qu'ils sont moins chers", rapporte une cliente. Il y a dix ans, c’était une révolution sur les rails et un challenge pour la SNCF. Des billets à moins de 25 euros, à ce prix-là, moins d’espace par place pour entrer plus de passager. Ne cherchez pas non plus de voiture-bar, de prise électrique ou de Wi-Fi gratuit. Ce qui n’empêche pas le Paris-Toulouse d’afficher complet ce mercredi matin.