VIDÉO - "Je n'ai pas besoin que ce soit neuf" : les magasins de seconde main font le plein

Ce sont des magasins où tout le monde est gagnant : le client et le vendeur. Depuis quelques mois, les échoppes de seconde main ne désemplissent pas. Mais comment sont fixés les prix ?

Après deux mois seulement d'ouverture, le comptoir de cette enseigne de seconde main à Vitrolles (Bouches-du-Rhône) ne désemplit pas. Un homme achète une trottinette électrique pour son petit-fils, à 100 euros au lieu de 500. Quatre cents euros d'économie, une belle affaire pour ce client, et il n'est pas le seul. Car ici rien ne se perd, tout se rachète. Des produits d'occasion rachetés moitié prix et aussitôt remis en vente, voici la stratégie du magasin. Et ça fonctionne : "On a des clients qui viennent tous les jours. L'objectif, c'est que nos produits tournent le plus vite possible, on ne veut pas qu'il y ait des produits qui s'abîment dans le magasin. Donc, on pratique des baisses de prix très régulières", explique le directeur, Eric Largier.

Un temps cantonnées aux petites communes, ces enseignes d'achat-revente s'affichent désormais partout. À seulement 20 kilomètres de là, à Marseille, les produits dernier cri font recette. Dans les rayons, ne cherchez pas de profil de client type. Aujourd'hui, un Français sur deux achète d'occasion, motivé par différentes raisons : "Je viens acheter un pèse-personne, j'ai pas besoin qu'il soit neuf" ; "Le jeu neuf coûte 40 à 50 euros, là il est à 7 euros, et surtout il y a la garantie avec".

Le marché de la seconde main représente à ce jour sept milliards d'euros dans l'Hexagone et il devrait encore gagner du terrain.