VIDÉO - "Pas de grenade dans la grenadine" : savez-vous comment sont fabriqués les sirops ?

Dans la plus grande entreprise de France, celle des sirops Teisseire, 350.000 bouteilles sont produites chaque jour. Une gamme de 22 parfums différents. Au programme lors de la visite de notre équipe, la fabrication du sirop de grenadine. À la base, un concentré de fruits... mais pas celui auquel on pense a priori. "On a du cassis, du sureau, de la framboise, de la groseille, et le tout est sublimé par un arôme vanille, c'est la recette de la grenadine", détaille au micro de TF1 Frédéric Pillet, le directeur industriel du site de Crolles (Isère). "Et en effet, il n'y a pas de grenade dans la grenadine", confirme-t-il dans un sourire.