VIDÉO - Plus abordables et comme neufs : le boom des vélos électriques reconditionnés

De plus en plus d'entreprises proposent des vélos reconditionnés. La firme Loewi, visitée par notre équipe, s'est spécialisée dans les modèles électriques. Dans leur hangar, seule une petite partie vient de particuliers qui leur revendent leurs deux-roues. La plupart des vélos retravaillés ici sont achetés à des entreprises, et arrivent souvent encore floqués de la marque. Il faut donc commencer par les nettoyer, et enlever toutes les étiquettes.